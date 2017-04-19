УФАС по Петербургу оштрафовало ДТС из-за капремонта Пулковского шоссе По заявлению «Трансперенси интернешнл»

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу оштрафовало «Дирекцию транспортного строительства» из-за контракта по капитальному ремонту Пулковского шоссе. Об этом в УФАС сообщили в среду.

УФАС назвало контракт незаконным. Штраф чиновнику, который подписал его, составил 50 тыс. рублей.

ДТС заключила контракт с единственным поставщиком из-за обстоятельств непреодолимой силы». Инспекция антимонопольного органа установила, что «у ДТС было достаточно времени» для проведения торгов. Дорогу должны были ремонтировать к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в июне.

Отметим, стоимость контракта – 247 млн рублей. Исполнителем ДТС назначила ЗАО «Трест».

Ранее об этом нарушении сообщала «Трансперенси Интернешнл» в Петербурге. Они и обратились с вопросом о закупке в УФАС.