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20.04.17 / 14:16 Новости / Россия и мир

Сбербанк запустил программу ипотеки под 8,4% и 8,9% для покупки жилья в новостройках

Предложение действует до 31 мая

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк запустил программу ипотечного страхования под 8,4% и 8,9% годовых для покупки жилья в новостройках. Об этом сообщили в банке в четверг.

Ставка в размере 8,4% предлагается для покупки жилья более чем у 160 застройщиков, среди которых ГК «Лидер Групп», ГК «Древо» и ГК «Выбор Воронеж». Ставка 8,9% доступна для приобретения квартир более чем у 240 компаний, в том числе у «Сэтл Групп» и ПСН. Предложение действует до 31 мая.

Напомним, ранее в четверг Сбербанк сообщил об увеличении лимита операций в «Сбербанке Онлайн» в пять раз. Лимит переводов составил 500 тыс. рублей в сутки. До этого Сбербанк запустил услугу по созданию сайтов для субъектов малого и среднего бизнеса. Стоимость сайта начинается от 59 рублей в месяц.

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