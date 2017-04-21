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21.04.17 / 07:57 Новости / Общество / Россия и мир

В Китае Puma оштрафовали на $421 тыс

Всю сумму получит китайская корпорация «Хэнюаньсян»

Puma оштрафована в Китае

Фото: animus-csr.com

Компанию Puma в Китае оштрафовали на $421 тыс в Китае. Об этом в пятницу пишут китайские СМИ.

Решение о штрафе вынес народный суд городского района Хуанпу. По материалам дела в 2015 году производитель спортивной обуви и одежды использовал логотип шанхайской корпорации-производителя шерстяных изделий «Хэнюаньсян». Суд постановил, что использование компанией Puma этого логотипа вводило покупателей в заблуждение, которые могли связать продукцию Puma с корпорацией «Хэнюаньсян». По результатам расследования, на выпущенной одежде Puma заработала более $800 тыс. Половина суммы будет выплачена «Хэнюаньсян» в качестве компенсации.

Для компании Puma это уже не первый громкий скандал в Китае. В 2014 году рабочие фабрики Фуцзянь, изготавливавшие продукцию немецкой фирмы, вышли на забастовку из-за низкого уровня зарплат и условий труда. Тогда в акции приняло участие несколько тысяч человек. Бастующие рабочие отмечали впоследствии, что никаких изменений после протестов не произошло.

По материалам: tass.ru
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