В Китае Puma оштрафовали на $421 тыс Всю сумму получит китайская корпорация «Хэнюаньсян»

Компанию Puma в Китае оштрафовали на $421 тыс в Китае. Об этом в пятницу пишут китайские СМИ.

Решение о штрафе вынес народный суд городского района Хуанпу. По материалам дела в 2015 году производитель спортивной обуви и одежды использовал логотип шанхайской корпорации-производителя шерстяных изделий «Хэнюаньсян». Суд постановил, что использование компанией Puma этого логотипа вводило покупателей в заблуждение, которые могли связать продукцию Puma с корпорацией «Хэнюаньсян». По результатам расследования, на выпущенной одежде Puma заработала более $800 тыс. Половина суммы будет выплачена «Хэнюаньсян» в качестве компенсации.

Для компании Puma это уже не первый громкий скандал в Китае. В 2014 году рабочие фабрики Фуцзянь, изготавливавшие продукцию немецкой фирмы, вышли на забастовку из-за низкого уровня зарплат и условий труда. Тогда в акции приняло участие несколько тысяч человек. Бастующие рабочие отмечали впоследствии, что никаких изменений после протестов не произошло.