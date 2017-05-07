Орбитальный самолет X-37B ВВС США вернулся на Землю Он завершил двухлетнюю секретную миссию

Американский орбитальный самолет X-37B Orbital Test Vehicle-4 компании Boeing совершил посадку в Космическом центре NASA имени Джона Кеннеди, штат Флорида. Об этом в воскресенье сообщили ВВС США в своем аккаунте в Twitter.

Таким образом, космолет завершил секретную миссию, которая продолжалась более 700 дней. Отметим, модель X-37B является мини-версией шаттла.

Добавим, нынешний полет американского аппарата этого типа стал четвертым. Он начал свою миссию весной 2015 года, когда был запущен на ракете-носителе Atlas 5. Специалисты полагают, что X-37B в дальнейшем может использоваться для доставки в космос спутников-«разведчиков». Стоимость программы не разглашается.