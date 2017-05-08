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08.05.17 / 23:15 Новости / Россия и мир

Рыночная капитализация Apple превысила $800 млрд в США

А котировка ее акций на время увеличилась до $153,44 за штуку

apple эпл (2)Рыночная стоимость компании Apple в США впервые превысила $800 млрд. Это произошло в понедельник.

Таким образом, котировка ее акций увеличилась до $153,44 за штуку на какое-то время. По оценкам экспертов, капитализация Apple, вероятно, превзойдет $1 трлн уже в этом году.

Последний раз предположение об увеличении рыночной стоимости Apple специалисты делали в 2015 году. Добавим, с начала года акции компании увеличились в цене в общей сложности на 29%. Ранее в Apple сообщили о падении продаж своих устройств iPhone во втором квартале 2017 года на 1% в годовом выражении. Глава компании Тим Кук объяснил снижение спроса ожиданием покупателей новой модели, презентация которой должна состояться в сентябре.

По материалам: tass.ru
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