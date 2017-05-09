Amazon показала нового голосового помощника для дома Echo Show

Amazon представила нового голосового помощника для дома Echo Show. Он стал доступен для предзаказа во вторник, его стоимость составляет $230.
У нового Echo Show есть сенсорный экран размером семь дюймов. Он позволяет владельцу узнать более точную информацию о погоде или подробности рецепта блюда.
Также гаджет может воспроизводить видео. Еще одна доступная на устройстве функция – это голосовые и видеозвонки. Звонить можно другим владельца EchoShow, а также пользователям смартфонов с установленным приложением Alexa.
Разрешение камеры EchoShow – пять мегапикселей. Устройство может подключаться к системам «умного» дома, например, Ring.
Amazon обещает начать поставки EchoShow с конца июня. Компания предлагает акцию «два по цене $360».
Напомним, Amazon выпустила первую систему Echo в 2014 году. К ноябрю 2016 года компания продала в США 5 млн гаджетов. Устройство работает на голосовом управлении и позволяет менять играющую в доме музыку, ставить будильник и включать и выключать свет.
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