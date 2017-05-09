Amazon показала нового голосового помощника для дома Echo Show У него сенсорный экран, также он поддерживает видеозвонки

Amazon представила нового голосового помощника для дома Echo Show. Он стал доступен для предзаказа во вторник, его стоимость составляет $230.

У нового Echo Show есть сенсорный экран размером семь дюймов. Он позволяет владельцу узнать более точную информацию о погоде или подробности рецепта блюда.

Также гаджет может воспроизводить видео. Еще одна доступная на устройстве функция – это голосовые и видеозвонки. Звонить можно другим владельца EchoShow, а также пользователям смартфонов с установленным приложением Alexa.

Разрешение камеры EchoShow – пять мегапикселей. Устройство может подключаться к системам «умного» дома, например, Ring.

Amazon обещает начать поставки EchoShow с конца июня. Компания предлагает акцию «два по цене $360».

Напомним, Amazon выпустила первую систему Echo в 2014 году. К ноябрю 2016 года компания продала в США 5 млн гаджетов. Устройство работает на голосовом управлении и позволяет менять играющую в доме музыку, ставить будильник и включать и выключать свет.