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09.05.17 / 14:25 Новости / Россия и мир

Instagram разрешил делать публикации через мобильную версию сайта

Обновил мобильную версию

instagram-multi-compte-e1454963547573-600x400Instagram разрешил публиковать фотографии через мобильную версию сайта. Об этом стало известно во вторник.

Instagram обновил мобильную версию сайта. Пользователи могут как загрузить фотографию из памяти телефона, так и сделать новую. При этом выбор фильтров недоступен: можно только изменить формат фото или изменить угол наклона.

Напомним, ранее опубликовать фото можно было только из официального приложения. Instagram тестирует обновленную версию сайта с марта этого года. Ранее в апреле компания разрешила использовать приложение на базе Android без подключения к интернету. Все действия, осуществленные в режиме офлайн, станут активны при первом подключении к сети.

По материалам: techcrunch.com
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