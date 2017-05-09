Instagram разрешил делать публикации через мобильную версию сайта Обновил мобильную версию

Instagram разрешил публиковать фотографии через мобильную версию сайта. Об этом стало известно во вторник.

Instagram обновил мобильную версию сайта. Пользователи могут как загрузить фотографию из памяти телефона, так и сделать новую. При этом выбор фильтров недоступен: можно только изменить формат фото или изменить угол наклона.

Напомним, ранее опубликовать фото можно было только из официального приложения. Instagram тестирует обновленную версию сайта с марта этого года. Ранее в апреле компания разрешила использовать приложение на базе Android без подключения к интернету. Все действия, осуществленные в режиме офлайн, станут активны при первом подключении к сети.