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10.05.17 / 17:19 Новости / Россия и мир / Экономика

В ФАС поступило ходатайство о покупке доли в РБК

О покупке 65,43% акций

РБК

Коллаж АБН

В Федеральной антимонопольной службе России получили ходатайство о покупке пакета акций РБК. Об этом в антимонопольном ведомстве рассказали в среду.

Заявка на приобретение 65,43% акций поступила еще 28 апреля. Автора ходатайства в ФАС не назвали.

Ранее владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил планы по покупке РБК. Березкин владеет такими компаниями, как «Русэнергосбыт» и «Русэнергоресурс». Первый является поставщиком электроэнергии для РЖД, второй – для «Транснефти». Также он владеет двумя нефтяными терминалами. Среди его медиаактивов – доля в газете Metro, в ИД «Комсомольская правда» и ИД «РЖД-партнер».

Напомним, о продаже РБК его нынешним владельцем Михаилом Прохоровым говорили еще в 2016 году. Тогда, по данным «Ведомостей», Прохорову рекомендовали продать все российские активы по политическим причинам. После этого в РБК сменился состав редакции.

По материалам: tass.ru
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