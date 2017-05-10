В ФАС поступило ходатайство о покупке доли в РБК О покупке 65,43% акций

В Федеральной антимонопольной службе России получили ходатайство о покупке пакета акций РБК. Об этом в антимонопольном ведомстве рассказали в среду.

Заявка на приобретение 65,43% акций поступила еще 28 апреля. Автора ходатайства в ФАС не назвали.

Ранее владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил планы по покупке РБК. Березкин владеет такими компаниями, как «Русэнергосбыт» и «Русэнергоресурс». Первый является поставщиком электроэнергии для РЖД, второй – для «Транснефти». Также он владеет двумя нефтяными терминалами. Среди его медиаактивов – доля в газете Metro, в ИД «Комсомольская правда» и ИД «РЖД-партнер».

Напомним, о продаже РБК его нынешним владельцем Михаилом Прохоровым говорили еще в 2016 году. Тогда, по данным «Ведомостей», Прохорову рекомендовали продать все российские активы по политическим причинам. После этого в РБК сменился состав редакции.