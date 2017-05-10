Песков рассказал о темах переговоров Лаврова и Трампа По его словам, на встрече, прежде всего, будут обсуждать борьбу с терроризмом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что обсудят на встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление Песков сделал в среду.

«Там будут обсуждаться отношения, связанные, прежде всего, с сотрудничеством в области борьбы с терроризмом, и состоится продолжение обсуждения тех тем, которые фигурировали в повестке дня недавнего телефонного разговора двух президентов. Эта встреча проводится в продолжение телефонного разговора двух президентов», — сказал он.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом. В среду у него запланированы переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и Трампом. В четверг Лавров примет участие в министерстве встрече Арктического совета на Аляске.