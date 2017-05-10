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10.05.17 / 17:15 Новости / Россия и мир

Суд вернул иск «Роснефти» к АФК «Система»

Иск на 106,6 млрд рублей

Фото АБН

Фото АБН

Арбитражный суд Москвы вернул иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система». Соответствующее решение инстанция приняла в среду.

По словам представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева, нефтяные компании подали иски одновременно в Москве и в Уфе, чтобы «избежать процессуальных коллизий». Иск, заявил Леонтьев, вернули из-за территориальной подсудности дела.  Он добавил, что «Роснефти» не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск.

Напомним, в начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали иск в отношении АФК «Система» на сумму 106,6 млрд рублей. Как отмечал Леонтьев, иск связан с «организационно-финансовыми манипуляциями». По его словам, в результате «некоторых административных действий» «были выведены активы».

По материалам: interfax.ru
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