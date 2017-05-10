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10.05.17 / 15:49 Новости / Россия и мир

Минобороны купит самолет Ту-204-300 за 1,7 млрд рублей

Средства на покупку самолета поступят из федерального бюджета

самолет небо полет авиасообщениеМинистерство обороны намерено купить гражданский пассажирский самолёт Ту-154-300 за 1,7 млрд рублей. Информация об этом в среду была размещена на портале госзакупок.

Средства на покупку самолета поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июня. Первые заявки рассмотрят 8 июня, а итоги торгов подведут 13 июня.

Ту-204 — российский самолет, разработанный в конце 1980-х годов. Он пришел на замену Ту-154. У модификации Ту-204-300 на шесть метров укорочен фюзеляж и увеличена дальность полетов. Самолет вмещает до 162 пассажиров.

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