В «Зените» опровергли информацию о переносе матча с «Краснодаром» на стадион «Петровский» С газоном проблем тоже не возникнет

В «Зените» опровергли информацию о переносе матча с «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский». Об этом АБН сообщили представители петербургского футбольного клуба в среду.

«Матч с «Краснодаром» состоится на новом стадионе на Крестовском острове. На данный момент нет никакой информации о переносе матча. На данный момент он планируется на новой арене», — рассказали в «Зените». Представители сине-бело-голубых также заявили, что к поединку с «Краснодаром» газон на новой арене приведут в норму.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что матч «Зенит» — «Краснодар» состоится на стадионе «Петровский». Как сообщали журналисты издания «Спорт день за днем», инициаторами переноса стали представители петербургской команды, недовольные качеством газона на новой арене. Позже вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что к матчу с «Краснодаром» поле «Санкт-Петербург Арены» готово. Он также отметил, что футбольный клуб «Зенит» занимается подготовкой травяного покрытия с августа прошлого года.