Экс-главу «Роснано» Меламеда освободили из-под домашнего ареста Его обвиняют в растрате 220 млн рублей

Бывшего руководителя госкорпорации «Роснано» Леонид Меламед, которого обвиняют в растрате 220 млн рублей, освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает в четеврг ТАСС со ссылкой на источники.

«Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова — под стражей, в связи с чем они были освобождены», — пояснил собеседник агентства. Также освобожден бывший финдиректор корпорации Святослав Понуров, сообщил он.

Генпрокуратура, по словам источника, не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова. Заключение вернули следователю, чтобы он устранил нарушения.

Напомним, экс-глава «Роснано» содержится под арестом с июля 2015 года. По версии следствия, он незаконно перечислили себе 220 тыс. рублей, заключив контракт на оказание консультационных услуг с принадлежащей ему компанией «Алемар».