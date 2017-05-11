Блогеру Соколовскому дали 3,5 года условного срока Судья считает, что он совершил "идеальную совокупность преступлений"

Блогера Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком три года. Заседание суда состоялось в четверг, видеотрансляцию вело «Радио Свобода».

Его признали виновным в возбуждении ненависти, нарушении прав на свободу вероисповедания и незаконном обороте специальных технических средств. Судья Евгения Шопоняк заявила, что в деле екатеринбургского блогера «имеет место идеальная совокупность преступлений».

Напомним, прокуратура запрашивала для Соколовского реальный срок. Во время заседаний со стороны обвинения выступали эксперты, которые провели анализ видеороликов, опубликованных блогером. Они отметили, что Соколовский оскорблял чувства верующих, а также представлял в видео только свою точку зрения. При этом точку зрения оппонента, если она и присутствовала, «выдергивал из контекста».

Соколовского арестовали в сентябре 2016 года. В августе он опубликовал видео, на котором ловил покемонов с помощью приложения Pokemon Go в храме. Он сообщил, что решил сделать это, когда «Россия 24» предупредила игроков об уголовной ответственности.