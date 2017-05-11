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11.05.17 / 13:46 Новости / Россия и мир

Toyota и Nvidia разработают автопилот

Nvidia использует свою платформу Drive PX

Toyota и NvidiaToyota и Nvidia совместно разработают автопилот для автомобилей. Об этом в Nvidia рассказали накануне.

Для автопилота будут использоваться технологии Nvidia, в том числе платформа с искусственным интеллектом Drive PX. Платформа поможет автопилоту анализировать входные данные со всего оборудования автомобиля.

Ранее стало известно о начале работы разработчика автопилотов Zenuity. Компания Zenuity – проект Volvo Cars и Autoliv. Предполагается, что первые разработки Zenuity появятся в 2019 году. В компанию инвестированы интеллектуальная собственность и технические средства обеих компаний, а также 1,1 млрд шведских крон.

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