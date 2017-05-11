Toyota и Nvidia разработают автопилот Nvidia использует свою платформу Drive PX

Toyota и Nvidia совместно разработают автопилот для автомобилей. Об этом в Nvidia рассказали накануне.

Для автопилота будут использоваться технологии Nvidia, в том числе платформа с искусственным интеллектом Drive PX. Платформа поможет автопилоту анализировать входные данные со всего оборудования автомобиля.

Ранее стало известно о начале работы разработчика автопилотов Zenuity. Компания Zenuity – проект Volvo Cars и Autoliv. Предполагается, что первые разработки Zenuity появятся в 2019 году. В компанию инвестированы интеллектуальная собственность и технические средства обеих компаний, а также 1,1 млрд шведских крон.