Fiat Chrysler отзывает более 1 млн авто по всему миру Из-за дефекта в системе безопасности

Fiat Chrysler отзовет 1,25 млн автомобилей в США, Канаде, Мексике и других странах. Об этом в компании-автопроизводителе рассказали в пятницу.

Fiat Chrysler отзовет пикапы Ram 1500 и 2500, а также Ram 3500. Первые авто должны относиться к 2013-2016 годам выпуска, вторы – 2014-2016 годам выпуска.

Компания отзовет автомобили из-за дефекта в системе безопасности. Если автомобиль получит удар по днищу, то из строя могут выйти одна из подушек безопасности и натяжитель ремня безопасности. В результате эти средства защиты не сработают при аварии.

Отметим, в Fiat Chrysler знают как минимум об одном летальном исходе из-за этой ошибки. Также было два несчастных случая, которые могут быть связаны с этим дефектом.

Также в пятницу в Росстандарте сообщили об отзыве 1,8 тыс. автомобилей Jeep. Это модели Cherokee и Renegade.