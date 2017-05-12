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12.05.17 / 08:45 Новости / Россия и мир

Российский поисковик «Спутник» могут закрыть – СМИ

Или переориентировать

поисковик спутник, принтскринРоссийскую поисковую систему «Спутник» могут закрыть из-за того, что проект не нашел популярности в обществе. Об этом накануне пишет газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, поисковик также могут переориентировать на другое направление, например, работу с большими данными. Один из источников отметил, что «Спутник» создавался как национальный поисковик, поэтому просто закрыть его будет неправильно. В то же время, пишет издание, у «Спутника» есть действующие контракты и технологии.

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков сообщил, что «Спутник», в отличии от других поисковиков, не продает рекламу. Он зарабатывает на контрактах, связанных с госуслугами. В настоящее время компания намерена найти новую экономическую и рыночную модель для национального поисковика.

Отметим, по данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Спутника» в 2015 году составила 136,6 млн рублей, убыток – 150,5 млн рублей. При этом первоначальные инвестиции в проект составили порядка $20 млн, общие вложения компания не раскрывает.

Добавим, «Спутник» был запущен «Ростелекомом» весной 2014 года. Тогда вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов сообщил, что целевая аудитория нового поисковика – «российские семьи, ищущие в интернете помощника в своих повседневных делах». По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета.

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