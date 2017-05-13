Все новости

13.05.17 / 22:59 Новости / Россия и мир / Экономика

Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле

Соглашение вступит в силу в середине 2017 года

Договор, рукопожатие фото с сайта www.foto.basov.com.uaГрузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между двумя государствами в Пекине. Подписание произошло на встрече министра экономики Грузии и министра коммерции КНР.

По договору, более 90% продукции из Грузии будет экспортироваться в Китай без таможенных пошлин. Грузия стала первой страной, с которой КНР заключил подобное соглашение.

Отметим, соглашение начнет действовать с лета 2017 года. Основные статьи экспорта Грузии на китайский рынок – это спиртные напитки, чай, орехи, овощи и фрукты, а также минеральные удобрения.

Грузия и Китай установили дипломатические отношения в 1992 году. В последнее время страны активизировали сотрудничество в сферах торговли, транспорта и культуры.

По материалам: imedinews.ge
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

112 SQL queries done. Page generation took 0,156 seconds.