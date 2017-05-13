Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле Соглашение вступит в силу в середине 2017 года

Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между двумя государствами в Пекине. Подписание произошло на встрече министра экономики Грузии и министра коммерции КНР.

По договору, более 90% продукции из Грузии будет экспортироваться в Китай без таможенных пошлин. Грузия стала первой страной, с которой КНР заключил подобное соглашение.

Отметим, соглашение начнет действовать с лета 2017 года. Основные статьи экспорта Грузии на китайский рынок – это спиртные напитки, чай, орехи, овощи и фрукты, а также минеральные удобрения.

Грузия и Китай установили дипломатические отношения в 1992 году. В последнее время страны активизировали сотрудничество в сферах торговли, транспорта и культуры.