Трамп может выдвинуть кандидата на пост главы ФБР в течение недели По его словам, кандидаты - "выдающиеся люди"

Президент США Дональд Трамп может выдвинуть кандидата на пост главы ФБР в течение недели. Об этом политик заявил в субботу.

Глава Соединенных Штатов сообщил, что может принять решение до своей первой международной поездки. Речь идет о визите в Саудовскую Аравию, куда он направится 19 мая. Трамп подчеркнул, что кандидаты на пост — «выдающиеся люди», имеющие популярность.

Напомним, увольнение Джеймса Коми вызвало бурную реакцию в обществе и политической среде, так как ведомство расследовало возможные связи американского президента с Россией. Сам Трамп, как и российская сторона, отвергает эти обвинения.