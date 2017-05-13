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13.05.17 / 18:11 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп может выдвинуть кандидата на пост главы ФБР в течение недели

По его словам, кандидаты - "выдающиеся люди"

трамп kontinentusa.comПрезидент США Дональд Трамп может выдвинуть кандидата на пост главы ФБР в течение недели. Об этом политик заявил в субботу.

Глава Соединенных Штатов сообщил, что может принять решение до своей первой международной поездки. Речь идет о визите в Саудовскую Аравию, куда он направится 19 мая. Трамп подчеркнул, что кандидаты на пост — «выдающиеся люди», имеющие популярность.

Напомним, увольнение Джеймса Коми вызвало бурную реакцию в обществе и политической среде, так как ведомство расследовало возможные связи американского президента с Россией. Сам Трамп, как и российская сторона, отвергает эти обвинения.

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