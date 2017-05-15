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15.05.17 / 22:13 Новости / Россия и мир

В 60 районах Москвы никто не проголосовал против программы реновации

В голосовании приняли участие более 20 тыс. жителей

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москва туризм россия кремльВ более чем в 60 районах Москвы никто из горожан, голосовавших через многофункциональные центры (МФЦ) «Мои документы», не высказался против включения домов в программу сноса пятиэтажек. Об этом в понедельник заявила директор МФЦ Елена Громова.

По данным Департамента информационных технологий Москвы, на 14:00 по московскому времени было подано более 20 тыс. голосов. Из них более 16 тыс. человек проголосовали через портал «Активный гражданин», около 4 тыс. – через МФЦ.

Добавим, голосование по программе реновации в Москве началось накануне и пройдет до 15 июня. В первый день голосования в столице состоялся митинг против сноса пятиэтажек. По неофициальным данным, в нем приняли участие более 19 тыс. жителей, по сведениям ГУ МВД, в акции участвовало 5 тыс. человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что учтет все «содержательные заявления», прозвучавшие на митинге.

По материалам: tass.ru, interfax.ru
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