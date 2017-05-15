Ростуризм предупредил о террористической угрозе в Таиланде и Тунисе Россиянам следует быть осторожными при организации поездок

Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) выпустило уведомление, в котором предупреждает россиян о возросшей террористической угрозе на территории Таиланда и Туниса. Сообщение распространило ведомство в понедельник.

Так, в Ростуризме призвали россиян быть осторожными при организации поездки и избегать спонтанных экскурсий. Представители ведомства отметили, что туроператорам следует информировать путешественников о возможных рисках посещения этих стран, а также проверять сообщения о внесениях изменений в экскурсионные программы и маршруты.

Добавим, предупреждение об угрозе было распространено Роскомнадзором из-за того, что Тунис граничит со странами, где широко распространена террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В Таиланде российским гражданам якобы угрожают радикальные исламские группировки. Ранее МИД России призвал «взвешивать риски» перед поездкой в Грузию.