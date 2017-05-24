Все новости

24.05.17 / 12:37 Новости / Политика / Россия и мир

Госдума приняла закон об отмене открепительных на выборах

Голосовать теперь можно по месту пребывания

ВыборыГосдума приняла в третьем чтении пакет законов, позволяющих голосовать на выборах по месту пребывания без открепительных удостоверений. Окончательное чтение прошло в среду.

Поправки в законодательство были внесены сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Человек, который в день голосования находится не там, где он зарегистрирован, сможет подать в избирком заявление о том, чтобы его включили в список избирателей по месту пребывания.

Проголосовать такой гражданин сможет один раз. Заявление на включение в список избирателей можно подать только на один избирательный участок и только лично, предъявив при этом паспорт. Если это будет предусмотрено Центризбиркомом (ЦИК), заявку можно будет подать через портал госуслуг или в МФЦ.

Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что российской избирательной системе не страшны кибератаки. Он подчеркивала, что система «полностью автономна», а работают с ней люди, прошедшие специальное обучение.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,130 seconds.