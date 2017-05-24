Госдума приняла закон об отмене открепительных на выборах Голосовать теперь можно по месту пребывания

Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, позволяющих голосовать на выборах по месту пребывания без открепительных удостоверений. Окончательное чтение прошло в среду.

Поправки в законодательство были внесены сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Человек, который в день голосования находится не там, где он зарегистрирован, сможет подать в избирком заявление о том, чтобы его включили в список избирателей по месту пребывания.

Проголосовать такой гражданин сможет один раз. Заявление на включение в список избирателей можно подать только на один избирательный участок и только лично, предъявив при этом паспорт. Если это будет предусмотрено Центризбиркомом (ЦИК), заявку можно будет подать через портал госуслуг или в МФЦ.

Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что российской избирательной системе не страшны кибератаки. Он подчеркивала, что система «полностью автономна», а работают с ней люди, прошедшие специальное обучение.