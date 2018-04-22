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22.04.18 / 16:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

«Узники России» провели на Невском проспекте акцию против войны в Сирии

Молодые люди лежали на земле, облившись красной краской

Фото: Давид Френкель

Фото: Давид Френкель

Активисты движения «Узники России» провели в Петербурге акцию против войны в Сирии. Она прошла днем в воскресенье на Невском проспекте.

Участники акции легли на землю, облившись красной краской. При этом они накрылись флагами Сирии, изображая погибших граждан этой страны. Участник акции в маске президента России Владимира Путина держал в руках дубинку с надписью «Смерть».

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается уже почти 10 лет. В нее вовлечены правительственные войска, поддерживающие президента Башара Асада, исламистские и джихадистские террористические группировки, в том числе признанные экстремистскими и запрещенные в России, а также формирования умеренной оппозиции, которая выступает против официальных властей. Помощь последним оказывает международная коалиция во главе с США. Российские власти поддерживают Асада.

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