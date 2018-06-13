Петербург вошел в топ-3 городов по торговле сувенирами к ЧМ-2018 Самым популярным сувениром стали наклейки с символикой ЧМ за 130 рублей

Петербург вошел в первую тройку городов, которые активно торгуют сувенирами к Чемпионату мира по футболу. Об этом в среду сообщает сервис бесплатных объявлений «Юла».

По данным «Юлы», с февраля на сайте каждый месяц увеличивалось на треть количество запросов, связанных с сувенирами к ЧМ-2018. Петербург вошел в тройку городов, которые зарабатывают на таком спросе. Отмечается, что самым популярным сувениром в Петербурге стали наклейки с символикой чемпионата стоимостью в 130 рублей.

Также в «Юле» добавили, что средние цены на сувениры в Петербурге примерно на 28% ниже, чем в других городах. По подсчетам, среднестатический болельщик потратит на сувениры в этом городе 710 рублей.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Петербурге пройдет семь матчей. Из них четыре групповых, один 1/8 финала, один полуфинальный матч и одна игра за третье место. Кроме Петербурга, игры проведут десять российских городов.