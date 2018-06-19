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19.06.18 / 19:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный объявил конкурс почти на 4 млн рублей по проекту транспортной развязки к «Экспофоруму»

Проект пришлось переделывать из-за обнаруженных воинских захоронений

Фото АБН

Фото АБН

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на 3,96 млн рублей на разработку проекта планировки и межевания территории под транспортную развязку к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум». Об этом стало известно во вторник.

Закупка была размещена на сайте 8 июня. Заявки закончат принимать 2 июля, их рассмотрят 4 июля.

Согласно условиям закупки, победитель конкурса должен будет выполнить первый этап работ (сбор данных и эскизные решения) до 14 сентября 2018 года и за 955,2 тыс. рублей. Второй этап (проект планировки территории и проект межевания) должен быть выполнен не позднее 10 декабря 2018 года и за 2,2 млн рублей. Третий этап (согласование документации) рассчитан до 15 августа 2019 года и на 800 тыс. рублей.

Напомним, изначально развязку должны были построить к маю 2018 года. Однако в начале года специалисты ПО «Возрождение» нашли на строительной площадке останки воинских захоронений. В результате строительство перенесли на май 2019 года, однако, судя по условиям закупки, эти сроки также не будут исполнены.

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Реплики

  1. RobertAgoni 20.06.2018 at 06:34 - Reply

    Всем привет и пока.

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