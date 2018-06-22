Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Московская биржа в пятницу закрылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,17% до 2249,68 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,32% и составил 1225,61 пунктов.
Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в пятницу на российском фондовом рынке продолжились покупки. Индекс Мосбиржи все также заключен в рамки 2240-2260 пунктов – краткосрочный торговый коридор, но все эти приобретения выглядят движением по инерции, поскольку внутренний фон оставляет желать лучшего. Индекс РТС вернулся выше 1125 пунктов, однако шансы на возвращение к 1110 пунктам остаются.
Рубль заметно подорожал в пятницу в паре с долларом США и чуть менее укрепился в паре с евровалютой. Американская валюта сползла под отметку 63,0 рублей, но вернется выше нее, как только улягутся эмоции в секторе черного золота. Краткосрочный диапазон колебаний в паре доллар/рубль остается прежним – 63,00-64,50 рублей, евро/рубль – 73-74,00 рублей. Весомым минусом для российской валюты является колоссальный отток капитала из России, считает аналитик. При этом, пока балом правят эмоциональные игроки, места для важных фундаментальных показателей почти не остается.
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