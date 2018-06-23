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23.06.18 / 15:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти

Точных цифр нет

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти. Об этом участники встречи участников организации сообщили в субботу.

Конкретные объемы добычи названы не будут, передает Bloomberg. Согласно договоренности, добыча должна вырасти до уровней 100% исполнения обязательств стран по сделке.

Напомним, в настоящий момент в Вене проходит встреча стран ОПЕК и нефтедобывающих государств, не входящих в организацию. Иран отказался участвовать во встрече. Накануне СМИ сообщили о решении ОПЕК увеличить добычу нефти. Она должна вырасти на 1 млн баррелей в сутки.

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