Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти Точных цифр нет

Страны ОПЕК+ договорились о повышении добычи нефти. Об этом участники встречи участников организации сообщили в субботу.

Конкретные объемы добычи названы не будут, передает Bloomberg. Согласно договоренности, добыча должна вырасти до уровней 100% исполнения обязательств стран по сделке.

Напомним, в настоящий момент в Вене проходит встреча стран ОПЕК и нефтедобывающих государств, не входящих в организацию. Иран отказался участвовать во встрече. Накануне СМИ сообщили о решении ОПЕК увеличить добычу нефти. Она должна вырасти на 1 млн баррелей в сутки.