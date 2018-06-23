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23.06.18 / 14:00 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В субботу в Петербурге разведут только один мост

Более чем на сутки

Фото: razvodmostov.spb.ru

Фото: razvodmostov.spb.ru

В субботу в Петербурге разведут только один мост. Об этом ГБУ «Мостотрест» сообщил в субботу.

Троицкий мост развели в 12:00 часов в субботу. Его сведут в 18:00 часов в воскресенье. Остальные мосты в ночь с субботы на воскресенье разводить не будут.

Напомним, в субботу в Петербурге празднуют выпускной школьников «Алые паруса». Предполагается, что на праздник придут более 80 тыс. человек. Также в субботу в честь праздника зажгут Ростальные колонны. Кроме этого, в субботу запретили продажу алкоголя.

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