В субботу в Петербурге разведут только один мост Более чем на сутки

В субботу в Петербурге разведут только один мост. Об этом ГБУ «Мостотрест» сообщил в субботу.

Троицкий мост развели в 12:00 часов в субботу. Его сведут в 18:00 часов в воскресенье. Остальные мосты в ночь с субботы на воскресенье разводить не будут.

Напомним, в субботу в Петербурге празднуют выпускной школьников «Алые паруса». Предполагается, что на праздник придут более 80 тыс. человек. Также в субботу в честь праздника зажгут Ростальные колонны. Кроме этого, в субботу запретили продажу алкоголя.