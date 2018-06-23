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23.06.18 / 12:33 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики спрогнозировали в выходные в Петербурге дожди

Но ветер умеренный

дождь2Синоптики ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» спрогнозировали в выходные в Петербурге дожди. Речь идет о 23 и 24 июня.

В субботу возможность выпадения осадков низкая. Температура воздуха составит +19…+21 градус по Цельсию. Ветер будет умеренный.

При этом, в воскресенье синоптики прогнозируют дождь, местами – сильный. Также снизится температура воздуха до +17…+19 градусов. Ветер – умеренный.

Напомним, в течение рабочей неделе в Петербурге был сильный ветер. В частности, МЧС предупреждало об усилении ветра в ночь на пятницу. Также спасатели сообщали о грозе. Аналогичное сообщение МЧС делало во вторник.

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