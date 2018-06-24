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24.06.18 / 16:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Алые паруса» посетили 1,2 млн петербуржцев и гостей города

Их охраняли 2,25 тыс. человек

петербург алые паруса

По уточненным данным, праздник «Алые паруса» в Петербурге посетили около 1,2 млн горожан и гостей Северной столицы. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов в Twitter.

По его словам, это общее количество участников праздника. При этом порядок на мероприятии обеспечивали 2,25 тыс. сотрудников полиции.

Напомним, праздник «Алые паруса» в Петербурге состоялся в ночь на воскресенье, 24 июня. Ранее организаторы сообщали, что на празднике ожидается около 80 тыс. человек, в том числе 35 тыс. выпускников петербургских школ.

Впервые корабль под алыми парусами в честь выпускников прошел по Неве в 1968 году. В 1979 году традиция прервалась и была возобновлена в 2005 году.

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