Египет намерен отказаться от импорта газа до конца года А в 2019 году – начать экспорт

Египет планирует отказаться от импорта сжиженного природного газа до конца 2018 года. Об этом в воскресенье сообщил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла.

По его словам, с увеличением производства страна надеется выйти на полное самообеспечение внутренних потребностей в газе, передает ТАСС со ссылкой на издание Masrawy. При этом в 2019 году Египет намерен начать экспорт «голубого топлива».

В этом году ведомство рассчитывает привлечь порядка $10 млрд иностранных инвестиций на разработку газовых и нефтяных месторождений в Египте, добавил Тарик аль-Мулла. Помимо этого, страна пошла на гибкое ценообразование на газ для поощрения инвестиций.

Ранее Египет поставил цель увеличить добычу газа на 50% к середине 2018 года, отмечает издание. В ближайшие четыре года в Средиземноморье планируется реализовать 16 проектов в газовой отрасли. Их общая стоимость оценивается в $25 млрд.