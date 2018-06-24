В Петербурге на проверку закрыли станцию метро «Крестовский остров»

Станция метро «Крестовский остров» временно закрыта для пассажиров. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Станция стала недоступна в 15:40 по московскому времени. Причиной закрытия стал оставленный на платформе бесхозный предмет.
Обновление: В 16:25 станция «Крестовский остров» открыта.
В метрополитене добавили, что пассажиры могут добраться до ближайших станций наземным транспортом. До станции метро «Чкаловская» — на автобусе №25, а до «Петроградской» — на автобусе №10. Ранее в воскресенье в Петербурге на проверку закрывали станцию метро «Площадь Восстания». Пассажиры не могли воспользоваться пересадочным узлом около 35 минут.
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