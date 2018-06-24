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24.06.18 / 16:00 Новости / Россия и мир

В Петербурге на проверку закрыли станцию метро «Крестовский остров»

В 15:40

Фото АБН

Фото АБН

Станция метро «Крестовский остров» временно закрыта для пассажиров. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Станция стала недоступна в 15:40 по московскому времени. Причиной закрытия стал оставленный на платформе бесхозный предмет.

Обновление: В 16:25 станция «Крестовский остров» открыта.

В метрополитене добавили, что пассажиры могут добраться до ближайших станций наземным транспортом. До станции метро «Чкаловская» — на автобусе №25, а до «Петроградской» — на автобусе №10. Ранее в воскресенье в Петербурге на проверку закрывали станцию метро «Площадь Восстания». Пассажиры не могли воспользоваться пересадочным узлом около 35 минут.

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