В Петербурге на проверку закрыли станцию метро «Крестовский остров» В 15:40

Станция метро «Крестовский остров» временно закрыта для пассажиров. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Станция стала недоступна в 15:40 по московскому времени. Причиной закрытия стал оставленный на платформе бесхозный предмет.

Обновление: В 16:25 станция «Крестовский остров» открыта.

В метрополитене добавили, что пассажиры могут добраться до ближайших станций наземным транспортом. До станции метро «Чкаловская» — на автобусе №25, а до «Петроградской» — на автобусе №10. Ранее в воскресенье в Петербурге на проверку закрывали станцию метро «Площадь Восстания». Пассажиры не могли воспользоваться пересадочным узлом около 35 минут.