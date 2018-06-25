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25.06.18 / 12:28 Новости / Политика / Россия и мир

Никиту Белых этапировали в колонию

Не называют, какую

Никита БелыхБывшего главу Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом в понедельник рассказали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Как пишет «Интерфакс», колонию, в которую отправлен Белых, ОНК не называет. Перед отправкой экс-чиновника осмотрели врачи. Также Белых сопровождал врач в пути до колонии.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годами колонии строгого режима в феврале этого года. Его осудили по статье «Получение взятки». Судья согласился с версией следователя, согласно которой Белых получил взятку в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Также Белых должен заплатить штраф в 48,2 млн рублей.

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Реплики

  1. длыао 25.06.2018 at 12:39 - Reply

    А потом окажется что невиновен. Уж очень на подставу похоже. Прям серия дел по схеме Улюкаева

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