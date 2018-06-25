Никиту Белых этапировали в колонию Не называют, какую

Бывшего главу Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию, где он будет отбывать наказание. Об этом в понедельник рассказали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Как пишет «Интерфакс», колонию, в которую отправлен Белых, ОНК не называет. Перед отправкой экс-чиновника осмотрели врачи. Также Белых сопровождал врач в пути до колонии.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годами колонии строгого режима в феврале этого года. Его осудили по статье «Получение взятки». Судья согласился с версией следователя, согласно которой Белых получил взятку в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Также Белых должен заплатить штраф в 48,2 млн рублей.