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26.06.18 / 19:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге уходит в отставку глава Горизбиркома

Написал заявление о сложении полномочий

Виктор ПанкевичВ Петербурге уходит в отставку глава городской избирательной комиссии Виктор Панкевич. Информацию об этом во вторник подтвердили в Смольном и Центризбиркоме.

Как пишет «Фонтанка», Панкевич написал заявление о сложении полномочий. Он покинет пост 2 июля, до этого момента он находится в отпуске.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила изданию, что уход Панкевича кажется ей закономерным. О новой кандидатуре она говорить отказалась, сославшись на то, что она требует серьезных обсуждений.

«Для решения проблем, которые накопились, недостаточно роли председателя», — приводит слова Памфиловой «Фонтанка». По мнению главы ЦИК, смена руководства Горизбиркома стала итогом комплексной проверки комиссии.

Напомним, Панкевич возглавил ГИК в 2016 году. Под его началом были проведены выборы депутатов Госдумы, депутатов Законодательного собрания, президентские выборы, а также ряд муниципальных выборов. На последних, президентских, выборах, в Петербурге обнаружились массовые «открепления» граждан, что привлекло внимание ЦИК.

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