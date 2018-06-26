Первый катамаран на российских солнечных батареях отправили в экспедицию

В Москве представили первый электрокатамаран, созданный на базе отечественных технологических решений. В разработке некоммерческой организации «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» использованы солнечные панели завода «Хевел» и аккумуляторы компании «Лиотех». Оба предприятия входят в инвестиционный портфель РОСНАНО.

«Электрокатамаран на солнечных модулях – пример применениях энергоэффективных технологий РОСНАНО в области возобновляемой энергетики и энергонакопителей. Уверен, что технологии «Хевела» и «Лиотеха» вместе и по отдельности будут востребованы в новых решениях в электротранспорте и энергетике, в том числе изолированных энергосистемах», – отметил на презентации судна управляющий директор УК «РОСНАНО» Сергей Вахтеров.

Двигатели катамарана питаются от полугибких солнечных модулей общей мощностью в 9кВт, установленных на крыше. Модули собраны в НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике из гетероструктурных солнечных элементов производства завода «Хевел» в Новочебоксарске.

В ночное время и пасмурную погоду катамаран работает от литий-ионных аккумуляторов «Лиотеха». Их суммарная мощность в 70 кВт обеспечивает движение до 20 часов без подзарядки. «Несколько заказчиков в России планируют закупку электросудов с использованием наших аккумуляторов, – заявил генеральный директор новосибирского завода «Лиотех» Валерий Ярмощук. – Электросуда могут применяться как для пассажироперевозок и экскурсий, так и для перевозки тяжелых грузов в акватории рек и прибрежных зон морей юга России. Такое техническое решение является экономически выгодным вложением, позволяющим не только экономить на топливе, но и избежать вредных выбросов судового топлива и вибрации, негативно влияющей на экосистему водоемов».

Первым большим путешествием отечественного электрокатмарана стала экспедиция «Эковолна» по крупным рекам России. Судно на солнечных модулях стартовало 19 мая по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород – Москва – Астрахань. За три месяца оно пройдет 5000 километров через 20 регионов России.

Экспедиция организована в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты MariNet НТИ в сотрудничестве с ведущими вузами страны. Задача исследователей «Эковолны» – изучить гидрохимические характеристики, качество воды в реках и создать интерактивную экологическую карту. В 14 городах маршрута также запланированы научно-технические фестивали с лекциями, мастер-классами и конкурсами на тему экотехнологий.

Портфельные технологии РОСНАНО делают возможным длительный автономный ход катамарана, позволяя минимизировать расходы на топливо и влияние на экосистемы водоемов. Аналогичное судно с дизельным двигателем за время экспедиции выбросил бы в окружающую среду 7,7 тонны углекислого газа.

«С помощью российских высокотехнологических компаний-производителей нам удалось построить маломерное судно, которое способно пройти от Балтики до Каспия, не загрязняя окружающую среду. Экспедиция «Эковолна» демонстрирует людям возможность путешествий по рекам России на энергии солнца. Во всем мире мы видим развитие и продвижение технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Пресная вода — это стратегический ресурс нашей страны, и эффективное использование водных путей России — это вызов для нового поколения инженеров», – рассказал директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» и руководитель экспедиции Евгений Казанов.

Напомним, АО «Роснано» принадлежит государству, поддерживая напрямую и через фонды высокотехнологичные проекты в разных отраслях. Благодаря инвестициям группы открыто 96 заводов и R&D центров в 37 регионах России.