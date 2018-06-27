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27.06.18 / 21:15 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть скорректировала бюджет на 2018 год

Доходы увеличили до 105 млрд рублей, а расходы – до 117,9 млрд рублей

бюджет Петербурга

Коллаж АБН

Бюджет Ленобласти на 2018 год скорректировали в соответствии с предложенными губернатором Александром Дрозденко поправками. Об этом в региональном правительстве сообщили в среду.

Доходы областного бюджета увеличили до 105 млрд рублей, а расходы – до 117,9 млрд рублей. Корректировка главным образом связана с новациями в социальном обслуживании: теперь полномочия в этой сфере переходят с муниципального на областной уровень. Также изменения в бюджете связаны с поступлением 500 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Напомним, в среду ЗакС Ленобласти принял исполнение бюджета за 2017 год. Доходы бюджета за этот период составили 105,2 млрд рублей, а  расходы — 113,2 млрд рублей. По данным на 1 января 2018 года, объем госдолга был на уровне 3,9 млрд рублей. Это на 2,2 млрд рублей меньше, чем на начало прошлого года.

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