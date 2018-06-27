Волонтеры ЧМ-2018 совершили 37 тыс. поездок на трамваях и троллейбусах Петербурга Прирост пассажиропотока наблюдается в Приморском районе и центре города

Волонтеры Чемпионата мира по футболу-2018 совершили около 37 тыс. поездок в трамваях и троллейбусах Петербурга в июне. Об этом в среду сообщили в СПб ГУП«Горэлектротранс».

В организации отметили, что прирост пассажиропотока, в частности, наблюдается в Приморском районе, а также в центре города, где находится фан-зона фестиваля болельщиков. Так, на троллейбусных маршрутах №7 и №11, проходящих по Невскому проспекту, год к году прирост за неполный месяц составил порядка 100 тыс. пассажиров.

Добавим, в связи с ЧМ «Горэлектротранс» усилил работу трамваев на улице Савушкина. Там курсируют трамваи официальных «футбольных» маршрутов №№19, 48 и 48А, подвозя зрителей к стадиону «Санкт-Петербург» от станций метро «Старая Деревня» и «Черная речка» и обратно. При этом в дни позднего окончания матчей трамваи продлевают работу. Так, в день матча Аргентина – Нигерия, электротранспорт работал до 02:00.