В Ленобласти прописали стратегию в сфере туризма. Об этом в правительстве Ленинградской области сообщили в четверг.
Правительство одобрило соответствующий законопроект и направило его в региональный парламент. Законопроект поспособствует развитию туристского потенциала и совершенствованию туристкой инфраструктуры, а также социальной сферы.
В настоящий момент в Ленобласти наиболее популярны следующие туристические направления: внутренний, социальный, въездной, детский туризм. Имеют своего клиента и такие виды туризма, как религиозный, экологический, оздоровительный, гастрономический, культурно-познавательный. Среди молодежи особое внимание занимают активные и водные виды туризма.
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