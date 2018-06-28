В Ленобласти прописали стратегию в сфере туризма В России 2018 год объявлен годом туризма

В Ленобласти прописали стратегию в сфере туризма. Об этом в правительстве Ленинградской области сообщили в четверг.

Правительство одобрило соответствующий законопроект и направило его в региональный парламент. Законопроект поспособствует развитию туристского потенциала и совершенствованию туристкой инфраструктуры, а также социальной сферы.

В настоящий момент в Ленобласти наиболее популярны следующие туристические направления: внутренний, социальный, въездной, детский туризм. Имеют своего клиента и такие виды туризма, как религиозный, экологический, оздоровительный, гастрономический, культурно-познавательный. Среди молодежи особое внимание занимают активные и водные виды туризма.