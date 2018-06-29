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29.06.18 / 18:35 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Alibaba начнет продавать в России китайские продукты

И, возможно, российские в Китае

Коллаж АБН

Компания Alibaba Group намерена начать в России онлайн-реализацию продуктов питания из Китая. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на текст приглашения и информацию от источника.

Как пишет издание, в ближайшее время на площадке на Aliexpress (в интернет-магазине Tmall, который входит в Alibaba Group) начнет работу специальный «продуктовый» раздел. В нем будет представлен ассортимент от Rural Taobao, компании, которая отвечает в Alibaba Group за взаимодействие с производителями и поставщиками продуктов питания в Китае.

В субботу в Москве пройдет презентация ассортимента Rural Taobao. В его основе – морепродукты. Официально в Alibaba Group от комментариев отказались.

Источник РБК в компании не отрицает, что возможно взаимодействие и с российскими производителями и поставщиками. Он же говорит о том, что начаты переговоры с российскими поставщиками по поводу продажи продуктов питания через Tmall в Китай.

Отметим, Alibaba Group еще в 2015 году запустила в Китае сеть супермаркетов. В настоящий момент в стране работает 25 таких супермаркетов, еще 30 запланированы к открытию. Продукты можно покупать как в самом магазине, так и в мобильном приложении.

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