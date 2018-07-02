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02.07.18 / 16:27 Новости / Россия и мир / Экономика

За пять месяцев 2018 года объем производства рыбного филе в России вырос на 3,4%

На производстве продолжает увеличиваться объем выпуска рыбного филе

За пять месяцев 2018 года объем производства филе рыбного вырос на 3,4 %. Об этом в понедельник сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.

За последних пять месяцев 2018 года сократилось производство мороженой рыбы – на 5,9%, до 1,2 млн т, что привело к общему снижению рыбопереработки – на 4,2% до 1,7 млн т. При этом эксперты отметили рост поставок рыбного филе на экспорт. За январь-май 2018 года за рубеж отправлено более 49 тыс. т рыбного рыбного филе и прочего мяса рыб. На 6,1% до 38,6 тыс. т увеличился экспорт ракообразных, моллюсков.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что в Дальневосточном бассейне в этом году общий вылов водных биоресурсов составил 653,8 тыс. т, что на 5,6 тыс. т меньше уровня прошлого года. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов снизился на 5 тыс. т– до 19 тыс. т. В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 53,5 тыс. т, что меньше уровня прошлого года на 9,8 тыс. т.

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