МВД упростит процедуру получения гражданства для иностранцев Министерство уже подготовило соответствующий законопроект

Министерство внутренних дел планирует упростить процедуру получения российского гражданства для иностранных специалистов. Об этом в среду сообщила замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Как передает РИА «Новости», министерство уже подготовило соответствующий законопроект, и сейчас он согласовывается с органами власти. Под его действие, в частности, попадают лица без паспорта, которым некуда уехать после освобождения из заключения.

Отметим, в настоящее время по закону получать гражданство могут только въехавшие в страну более 16 лет назад люди, а также те, кто получал паспорт до 1 июля 2002 года. Разработать план упрощения порядка получения гражданства для квалифицированных специалистов ранее поручил президент Владимир Путин. Срок выполнения поручения назначен на 20 декабря текущего года.