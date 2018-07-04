МВД упростит процедуру получения гражданства для иностранцев

Министерство внутренних дел планирует упростить процедуру получения российского гражданства для иностранных специалистов. Об этом в среду сообщила замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
Как передает РИА «Новости», министерство уже подготовило соответствующий законопроект, и сейчас он согласовывается с органами власти. Под его действие, в частности, попадают лица без паспорта, которым некуда уехать после освобождения из заключения.
Отметим, в настоящее время по закону получать гражданство могут только въехавшие в страну более 16 лет назад люди, а также те, кто получал паспорт до 1 июля 2002 года. Разработать план упрощения порядка получения гражданства для квалифицированных специалистов ранее поручил президент Владимир Путин. Срок выполнения поручения назначен на 20 декабря текущего года.
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