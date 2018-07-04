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04.07.18 / 16:18 Новости / Петербург и Ленобласть

В июне лидером по вводу жилья в Петербурге стал Приморский район

А всего было введено 86,76 тыс. кв. м

Коллаж АБН

По итогам июня лидером по вводу жилой недвижимости в Петербурге стал Приморский район, в котором было сдано около 65,7 тыс. кв. м. Об этом в среду сообщили в городском комитете по строительству.

На втором месте оказался Пушкинский район – там ввели в общей сложности 8,8 тыс. кв. жилья. Третьим стал Курортный район, где сдали 4,4 тыс. кв. м.

Добавим, всего в Петербурге в июне ввели в эксплуатацию 86,76 тыс. кв. м жилья. Это 89 домов на 1,3 тыс. квартир, в том числе индивидуальное строительство. Кроме того, в городе сдали 38 объектов общегражданского назначения, в частности, гостиницу в Центральном районе.

Ранее эксперты ЦИАН сообщили, что продажи квартир в Петербурге увеличились на 54% в годовом выражении. Это данные за первые пять месяцев 2018 года. При этом аналогичный показатель Ленинградской области год к году сократился на 20%.

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