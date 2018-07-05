Абсолютное большинство россиян негативно отнеслись к идее повышения пенсионного возраста Резко отрицательное отношение у 70%

Абсолютное большинство россиян негативно отнеслись к инициативе правительства России повысить пенсионный возраст. Об этом в четверг сообщили в «Левада-центре» по итогам опроса.

При этом к решению повысить возраст выхода мужчин на пенсию в 65 лет негативно относятся 89% опрошенных, а к решению повысить возраст выхода на пенсию женщин до 63 лет негативно отнеслись 90% опрошенных. Резко отрицательное отношение у 70% и 73% соответственно. Сторонниками повышения пенсионного возраста оказались 7-8% респондентов.

Опрошенные заявили, что оптимальным возрастом выхода на пенсию считают нынешние показатели – за 60 лет для мужчин отдали голоса 87% опрошенных, за 55 лет для женщин – 84%. При этом, судя по данным опроса, в настоящий момент после выхода на пенсию многие (49%) продолжают работать. Женщины в среднем работают до 60 лет, мужчины – до 64 лет.

Кроме того, опрошенные рассказали об удовлетворительном минимальном размере пенсии, который они хотели бы видеть. Такая пенсия была бы равна 26,2 тыс. рублей. По факту пенсия у закончивших работать равна 13,2 тыс. рублей, сообщили опрошенные.

Напомним, в июне правительство России одобрило инициативу повысить пенсионный возраст для граждан и внесла законопроект на рассмотрение Госдумы. К 2028 году мужчины должны будут выходить на пенсию в 65 лет, к 2034 году для женщин пенсионный возраст составит 63 года. Это решение вызвало возмущение общественности, на прошлых выходных по всей России прошли протестные митинги.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Опрос проводили 22–26 июня 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.