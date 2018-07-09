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09.07.18 / 21:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд признал банкротом пять дочерних компании застройщика Urban Group

«Ваш город», «Ивастрой», «Экоквартал», «Континент проект» и «Хайгейт»

Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять дочерних компании застройщика Urban Group. Заседания состоялись в понедельник.

Как пишет ТАСС, это компании «Ваш город», «Ивастрой», «Экоквартал», «Континент проект» и «Хайгейт». В отношении каждой из них открыто конкурсное производство сроком до 9 июля 2019 года.

В портфеле компании Urban Group такие московские проекты, как ЖК «Лесобережный», «Опализа О3», «Митино О2». Ранее Росреестр заблокировал для компании регистрацию договоров долевого участия после проведения в 2017 году проверки, которая зафиксировала отставание по срокам исполнения ряда проектов компании. После этого Сбербанк отозвал у девелопера аккредитацию по ипотечным программам. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства решил использовать в отношении Urban Group механизм банкротства. Такой механизм признали единственно возможным для скорейшей достройки домов.

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