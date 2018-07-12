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12.07.18 / 19:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс МосБиржи – 2 322,06, Индекс РТС – 1 177,50

Фото АБН

В четверг торги на Московской бирже завершились на понижении. Индекс МосБиржи понизился на 0,60% до 2 322,06 пунктов. Индекс РТС потерял 0,75% и составил 1 177,50 пунктов по фиксингу на 18:50 по московскому времени.

По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, российский рынок акций остается во власти «медведей». Отскок нефти, по ее словам, никак не помог инвесторам. Индекс МосБиржи тянет к поддержке на 2300 пунктов, и при ее пробое можно будет говорить о сломе локального восходящего тренда. Однако пока у покупателей остаются шансы на реабилитацию. Ближайшее сопротивление стоит на отметке 2335 пунктов, в случае, если рынок вернется выше, к единичным покупателям присоединятся и другие. Индекс РТС находится значительно выше психологически важной поддержки ан 1150 пунктов, и пока это условие выполняется, у валютного индикатора есть шансы на отскок.

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