«Группа ЛСР» построит в жилом комплексе «Зиларт» здание высотой 150 м В нем будут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартиры

«Группа ЛСР» планирует построить в жилом комплексе «Зиларт» в Москве 150-метровый небоскреб. Об этом в пятницу сообщили в компании.

Проект предполагает наличие в здании одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир с классическими и с европланировками. Высота потолков составит 3,5 м. Видовые студии будут располагаться на 39 этаже.

Напомним, «Зиларт» — это проект по комплексному обновлению промышленных территорий. Жилой квартал расположен на месте бывшего автозавода ЗиЛ, в Даниловском районе Москвы. «Группа ЛСР» планирует застроить более 65 га.