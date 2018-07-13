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13.07.18 / 17:56 Новости / Россия и мир / Экономика

«Группа ЛСР» построит в жилом комплексе «Зиларт» здание высотой 150 м

В нем будут одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартиры

Группы ЛСР«Группа ЛСР» планирует построить в жилом комплексе «Зиларт» в Москве 150-метровый небоскреб. Об этом в пятницу сообщили в компании.

Проект предполагает наличие в здании одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир с классическими и с европланировками. Высота потолков составит 3,5 м. Видовые студии будут располагаться на 39 этаже.

Напомним, «Зиларт» — это проект по комплексному обновлению промышленных территорий. Жилой квартал расположен на месте бывшего автозавода ЗиЛ, в Даниловском районе Москвы. «Группа ЛСР» планирует застроить более 65 га.

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