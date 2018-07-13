Аналитики: Иностранных болельщиков в Петербурге больше всего интересует Исаакий и Спас на Крови А также Казанский собор и Эрмитаж

В период чемпионата мира по футболу иностранных болельщиков в Петербурге больше всего интересует Исаакиевский собор и храм Спаса на Крови. Такие данные в пятницу предоставили аналитики картографического сервиса Maps.me.

В топ-пять мест также попали Эрмитаж, Казанский собор и стадион «Санкт-Петербург». Также зарубежных гостей привлекают ТРЦ «Галерея», Михайловский замок, Большой Гостиный двор, Медный всадник, Александровская колонна и другие места.

Отметим, сервис Maps.me в сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму и порталом Russia. Travel разработали пешеходные маршруты по 11 городам, которые принимают чемпионат мира по футболу. Они представлены на семи языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и португальском.

Ранее платежная система Visa отчиталась, что в Петербурге иностранные болельщики потратили 506 млн рублей. На стадионах большим спросом пользовались различные напитки, еда и сувенирная продукция. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3575 рублей. Больше всего денег у них уходит на оплату гостиниц и покупку одежды.