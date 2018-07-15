Завершение капремонта Муринского парка намечено на октябрь – Смольный Пока устраняют замечания

Контракт с подрядчиком капитального ремонта Муринского парка рассчитан до конца 2018 года, а окончание работ намечено на 15 октября. Об этом говорится в ответе комитета по благоустройству Петербурга, который в воскресенье обнародовал «Красивый Петербург».

В комитете пояснили, что в настоящий момент парк не введен в эксплуатацию – там устраняют выявленные замечания, в том числе те, на которые указывало движение. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, а также нести гарантийные обязательства.

Напомним, Муринский парк частично открыли для горожан в начале июня. Площадь отремонтированного участка – 13 га. Подрядчиком работ стала «Профистрой Северо-Запад». Компания выиграла соответствующий конкурс летом прошлого года. Стоимость контракта составила порядка 371 млн рублей.