Все новости

16.07.18 / 21:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Авиакомпания из Перу собирается закупить у «Сухого» «суперджеты»

Это будут 10 самолетов SSJ100 и 10 самолетов МС-21

Перуанский авиаперевозчик Peruvian Airlines собирается закупить у «Гражданских самолетов Сухого» 20 «суперджетов». Соглашение о намерениях между компаниями подписано в понедельник на авиасалоне в Фарнборо.

Как пишет ТАСС, речь идет о 10 самолетах SSJ100 и 10 самолетах МС-21. Peruvian Airlines планирует закупку в рамках расширения бизнеса.

Отметим, Peruvian Airlines в настоящий момент владеет 13 среднемагистральными самолетами Boeing 737. Компания создана в 2009 году.

SSJ100 выпускается «Гражданскими самолетами Сухого» с 2011 года. Это ближнемагистральный самолет, рассчитанный на дальность 3048 км. Может перевозить 98 пассажиров. МС21 – среднемагистральная модель «Гражданских самолетов Сухого». В настоящий момент идут испытания лайнера, поставки начнутся с 2020 года. Самолет рассчитан на перевозку 163 пассажиров. В настоящий момент SSJ100 имеют в авиапарке только две иностранные компании- мексиканская InterJet и ирландская CityJet. Ранее в апреле «Гражданские самолеты Сухого» подписали рамочные соглашения о поставке 40 SSJ100 в Иран двум авиакомпаниям.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.