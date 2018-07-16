Авиакомпания из Перу собирается закупить у «Сухого» «суперджеты» Это будут 10 самолетов SSJ100 и 10 самолетов МС-21

Перуанский авиаперевозчик Peruvian Airlines собирается закупить у «Гражданских самолетов Сухого» 20 «суперджетов». Соглашение о намерениях между компаниями подписано в понедельник на авиасалоне в Фарнборо.

Как пишет ТАСС, речь идет о 10 самолетах SSJ100 и 10 самолетах МС-21. Peruvian Airlines планирует закупку в рамках расширения бизнеса.

Отметим, Peruvian Airlines в настоящий момент владеет 13 среднемагистральными самолетами Boeing 737. Компания создана в 2009 году.

SSJ100 выпускается «Гражданскими самолетами Сухого» с 2011 года. Это ближнемагистральный самолет, рассчитанный на дальность 3048 км. Может перевозить 98 пассажиров. МС21 – среднемагистральная модель «Гражданских самолетов Сухого». В настоящий момент идут испытания лайнера, поставки начнутся с 2020 года. Самолет рассчитан на перевозку 163 пассажиров. В настоящий момент SSJ100 имеют в авиапарке только две иностранные компании- мексиканская InterJet и ирландская CityJet. Ранее в апреле «Гражданские самолеты Сухого» подписали рамочные соглашения о поставке 40 SSJ100 в Иран двум авиакомпаниям.