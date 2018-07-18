ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило конкурс на уборку КАД за 9 млрд рублей Подрядчик должен будет следить за порядком с 2019 по 2023 год

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило конкурс на содержание Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге с начальной ценой контракта порядка 9,18 млрд рублей. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок в среду.

Согласно материалам аукциона, подрядчик должен будет проводить очистку дороги и тротуаров от мусора и грязи, а также очищать опоры освещения, автобусные остановки, дорожные знаки, барьерные ограждения и другие объекты. Кроме того, исполнитель должен будет следить за дорогой в зимний период – убирать снег и наледь и посыпать дорогу реагентами. Контракт рассчитан на 2019-2023 годы.

Напомним, в 2016 году контракт на уборку КАД был заключен с АО «ПО «РосДорСтрой». Он был рассчитан на два года. Общая сумма контрактов составила около 6,4 млрд рублей, указывает «Фонтанка».